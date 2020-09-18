中信兄弟與樂天桃猿10日在桃園球場引發本壘改判爭議，引起球迷熱議，甚至連盟多次開記者會說明，相隔一周兩隊改在台中洲際球場對決，兄弟派出三冠王德保拉，對上本季還沒對兄弟輸過的王牌左投王溢正。

德保拉目前12勝(7敗)、自責分率3.63、146次三振都是聯盟最佳，暫居投手三冠王，不過他對桃猿最不拿手，本季對戰成績3勝4敗，是唯一對戰敗多於勝，自責分率也是偏高的5.18。

德保拉在中職最慘2次先發都是對樂天，5月3日先發5局失8分、8月14日5局失9分(5自責分)，不過這兩戰中間德保拉也達成9連勝佳績，德保拉8月一度出現低潮，不過近3場先發回穩，拿下3連勝。

而王溢正先前受訪時曾說，本季身體狀況不佳，雖然開季成績不錯，不過下半季開始有些力不從心，好消息是他對戰兄弟表現特別好，雖然對戰自責分率5.52偏高，不過本季5場先發拿下4勝且沒有敗績。兩隊挾怨再度碰面，值得關注。

(中時 )