外媒引述知情人士指出，美國海外投資委員會（CFIUS）發函給騰訊所投資的遊戲公司，包括Epic Games及Riot Games等公司，詢問上述公司處理美國個人數據的安全協議。騰訊持有Epic Games四成股權，Riot Games則是騰訊的全資子公司。

截至18日上午11時42分，在港股上市的騰訊股價下跌1.7％至518港元。

香港信報報導援引外電消息，CFIUS負責調查外資收購美國企業對國家安全構成的風險。該委員會有權審核收購全部股權的交易和非控制性投資，並向總統做出阻止或取消交易的建議。該委員會也有權審查非自願報告的交易。

有分析指，CFIUS以國家安全為由展開問詢後，騰訊對美國Riot Games、Epic Games與Activision Blizzard等遊戲業務的投資，很有可能與字節跳動旗下的短影音平台TikTok一樣，面臨被迫出售的風險。

(工商 )