IHS Markit最新報告指出，2021年全球GDP預估值較今年大幅增加9.9個百分點，不論先進與新興國家全面正成長，不僅市場普遍認為「谷底已過」，根據歷史經驗，更預期2021年將由包含台灣在內等新興國家引領國際景氣向上成長，台股投資人可優先選擇優質龍頭企業做為投資標的，當景氣呈現「階梯式復甦」時，抗跌領漲性質將更為顯著，建議可把握修正時分批進場，或定期定額方式投入。

美國聯準會（Fed）9月利率決策會議，不僅宣布利率按兵不動，基準利率維持0%~0.25%區間，更透露預計2023年底前不升息，維持趨近於0利率。預計國際主要央行也將跟進，全面動員打造寬鬆環境。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，未來數年國際持續低利環境，擁高股息特性的金融商品愈發受到青睞，此外考量未來國際政經波動將成新常態，資金在選擇投資標的時，也會將企業未來成長性與基本面列為必要條件。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，目前國際金融情勢雖仍在復甦階段，但國際眾多專業研究機構普遍認為最壞的情況已過，加上近期股市出現震盪、修正，反而有助校準過熱的技術線型，不僅可避免泡沫，更有助延續股市中長期多頭行情。

另觀察國際情勢、全球央行、內外資動態、進出口統計數據等，可發現全球景氣已過低谷，尤其台灣經濟已逐步復甦、台股龍頭企業表現強勁、全球經濟陸續反彈、國際資金流動性充沛，四大利基可為台股形成支撐力道，建議投資人可優先選擇擁有「高股息、優質」特性的龍頭企業，並透過買黑不買紅或定期定額方式分批佈局。

第一、台灣經濟逐步復甦，台灣在本次疫情中相對於國際其他國家影響較小，且不論從就業、訂單等多項經濟數據都顯示台灣經濟已逐步復甦，不僅台灣8月出口311.7億美元，創歷年單月新高；根據主計處8月統計數據，2021年經濟成長率（GDP）預估值達3.92%，亦為近七年來新高。

第二、台股龍頭企業表現強勁，新冠肺炎疫情於3月大爆發，台股企業體質強健、殖利率冠居國際，向來受外資青睞，相對國際其他國家本就「跌得少」，在疫情推動5G加速發展，國際貿易戰引發的轉單效應下，台灣相關企業更是連帶受惠，疫情爆發後的復甦力道也較為強勁，以國內晶圓代工龍頭為例，8月營收大幅攀升，創下單月歷史新高。

第三、全球經濟陸續反彈，隨著部分國家陸續解封，經濟活動活絡，景氣也逐步回復，包含美國在內等主要國家其經濟數據多呈現好轉，Fed預估全年GDP衰退3.7%，優於6月時預測的衰退6.5%；經濟合作暨發展組織（OECD）16日也表示，各國致力於減緩新冠肺炎疫情對經濟衝擊，預期全球經濟衰退程度不若先前預期的嚴重。

OECD於16日公布的經濟展望報告中，也將2020年全球經濟預估值調整為衰退4.5%，較6月時預期的衰退6%減少1.5個百分點，並預期2021年全球經濟將成長5%；而根據IHS Markit最新報告，2021年全球GDP預估值較今年大幅增加9.9個百分點。

四、國際資金流動性充沛，Fed公布9月會議聲明，不僅透露預計於2023年底前不升息，更一再重申將在經濟復甦的過程提供更多支持，可見Fed捍衛貨幣寬鬆的決心，此外歐洲央行（ECB）９月初的利率會議，同樣維持超寬鬆貨幣政策，在國際流動性十足充裕的環境下，有助形成台股資金面動能。

(工商 )