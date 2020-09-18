科妍(1786)海捷特關節腔注射劑獲台灣TFDA核准變更適應症範圍，將使原產品適應治療病症之範圍擴大，增加醫療用途，有利擴大巿佔率，對營運有正面的貢獻，今日股價開高後，維持高檔，漲幅在1%左右。

科妍8月台灣及大陸客戶穩定進貨，為帶動長效一針劑型關節腔注射劑銷售，再加上行銷策略奏效，推升各大醫院進藥需求，後市看好。隨著歐洲、中國及俄羅斯等各大經濟體將逐步恢復，預期第4季會恢復過去成長軌道，未來海外新客戶的營收可望大幅提升。

科妍指出，衛福部核准本公司海捷特關節腔注射劑適應症變更，原核准適應症範圍「限用於保守性非藥物治療無效及一般鎮痛劑如Acetaminophen治療無效之退化性膝關節炎疼痛患者」，除上述適應症外，本次變更後新增「經藥物治療無效之未完全斷裂之肩旋轉肌袖疾患者(肩關節肌肉、肌腱發炎或受損之患者)」。

(時報資訊)