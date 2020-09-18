美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，是台美41年以來訪台層級最高美官員，原傳出將主持「台美經濟與商業對話」，最後卻取消這項安排，美方僅宣布訪團來參加前總統李登輝告別禮拜，引來在野黨質疑。對此，前外交官介文汲表示，「到底有何意圖，明眼人一看就知，蔡英文政府真的會犯傻到在這個時候要成為川普的助選員嗎？」

介文汲今(18日)在臉書寫下，從來沒想到過有一天要用「水深火熱」、「烽火連天」這類成語來形容美國這個國家，美國西部已燒毀600萬英畝土地的59處野火、南部造成一片汪洋的颶風、及造成近20萬美國人死亡的新冠肺炎或可說成是天災，但奧勒岡州波特蘭市持續盈月的街頭動亂、各大城小鎮爭取種族平等的抗爭是天災嗎？

介文汲提到，「民調落後的川普在距離選舉不到兩個月之際，所剩的招數已不多。煽動種族對立逼使白人選民選邊站、加深美中對抗誘發排外愛國主義逼使選民認同，顯然是川普手上的最後兩根稻草了。」

介文汲質疑，「值此自家兵荒馬亂、處處烽火之際，一位川普任命的國務院自己人，國務次卿昨飛抵台北，到底有何意圖，明眼人一看就知，蔡英文政府真的會犯傻到在這個時候要成為川普的助選員嗎？」

針對柯拉克抵台，介文汲建議，「蔡英文快點醒起來、硬起來！不久前美國衛生部長來，新冠疫苗一支沒有不說，還強將含瘦肉精美豬塞進台灣人嘴巴。這次這位次卿腳還沒落地，美方就先宣佈銷給台灣2000億台幣軍火。這批軍火對降低目前被美國炒起的台海緊張對立情勢會有幫助嗎？天下那有打你的戰爭還要自掏腰包買你的武器這種事？」

(中時新聞網)