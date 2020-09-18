海巡署署長陳國恩昨日（17）傳出請辭獲准，並申請提早退休，消息震驚各界。陳表示純因家庭因素，沒有其他原因；外界則盛傳，高層多次干預陳決策，讓其無力感日益加深，恐怕是閃辭主因。國民黨立委陳玉珍聞訊，大讚陳高風亮節，「不吃嗟來食」。

根據《中廣新聞網》報導，陳玉珍表示，8月他籌辦立法院內政委員會赴東沙島視察，就聽到有人放話說會影響官兵休假，但海巡署隨即發新聞稿打臉國防部，引發政府高層不滿，此事也成陳國恩去職導火線。

陳玉珍為陳國恩打抱不平，感嘆其說真話丟官、品格高風亮節，陳玉珍更大讚陳國恩「不吃嗟來食」。

行政院發言人丁怡銘表示，政院尚未收到辭呈。但海委會主委李仲威說，陳國恩在8月底提起此事，他慰留請陳考慮，陳前幾天又提及此事，並在昨把辭呈送到辦公室，他只有尊重陳，一切依規定辦理。由於陳請辭時間未完全確定，未來誰接還沒有討論。目前可能由副署長蔡長孟暫代。

(中時新聞網)