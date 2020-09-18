第7屆台灣部落觀光嘉年華於9月18日至20日，在松山文創園區5號倉庫盛大展開，搭配交通部觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」，活動呈現台灣16族的部落風貌及文化藝術風采，並推薦各種部落經典遊程供大眾選擇。

為期3天的嘉年華活動，規劃6個主題區，例如品嚐道地美食的「原汁原味－美食區」、適合親子共創DIY手作體驗的「原來如此－故事手作區」、景區部落及步道介紹、

商品展售的「部落文創伴手禮區」、展示各機關協助部落成果的「成果展示－政府單位區」、現場展售部落遊程的「歡迎來作客－旅行社區」，並邀請張文松先生以畫展方式呈現台灣部落特色文化，細膩刻劃部落服飾的「16族油畫展區」。

現場也安排精彩活動，如各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等多項精彩活動，並邀請泰雅原舞工坊、新世紀文化藝術團以及歌手梁文音、羅美玲現場演出，透過繪畫、樂舞、美食和工藝，讓大家看見台灣原住民族多元的魅力。

交通部長林佳龍表示，台灣是美麗的寶島、南島文化發源地，隨著的台灣本土化，對原住民的稱呼也在改變，以前是用野蠻的稱呼，現在則是充滿對各民族的了解和尊敬，台灣是多元民族融合的寶島，這也是台灣觀光以及國際行銷最有特色之處。

林佳龍說，台灣觀光對國際遊客來講，美食是最先被感受到的特色，再來是風景，以及結合在地體驗的部落觀光，看到特有生態和文化，部落觀光可以說是越在地就越國際。

林佳龍指出，今年受疫情影響，觀光局推的脊梁山脈旅遊年剛好鼓勵民眾到戶外，交通部會努力把安心旅遊推到10月底，還有一點時間，歡迎大家可以休個假，到部落旅行，回來後又是一尾活龍。

(中時 )