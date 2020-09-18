美國總統大選至今已剩下不到50日，根據美國數家民調公司顯示，一度民調呈現2位數落後的美國總統川普至今逐漸拉小與民主黨對手拜登的差距，不過曾讓川普入主白宮的關鍵搖擺州，如今民調顯示全為拜登領先。

據美媒《CNBC》報導，根據「真清晰政治」17日發布的全國民調，目前仍以拜登以5.8個百分點領先川普，不過雙方差距已較兩周前的7.2縮小。而民調FiveThirtyEight網站指出，拜登以6.7百分點領先川普，同樣在兩周前是以7.3百分點領先，可見川普與拜登的差距正逐漸縮小。

另外，《經濟學人》以及路透社的民調中，拜登也以9個百分點領先川普，不過通常顯示川普表現更好的、同時也是川普最愛的民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen）指出，在16日公布的民調顯示川普首次以1百分點領先拜登。

不過，根據共和黨在追蹤關鍵搖擺州的民調後，發現拜登在密西根州、威斯康辛州、賓州、佛羅里達州、北卡羅萊納州以及亞利桑那州等搖擺州民調全數領先，這些搖擺州是川普2016年大爆冷門的關鍵戰局，讓他在選舉人團票上以306票擊敗232票的希拉蕊，如今全數落後對川普無疑是一大警訊。

報導指出，隨著經濟、醫療健保以及新冠疫情等議題逐漸成為雙方陣營的焦點，也讓民調出現變化。急著想恢復美國經濟動力的川普，近期一再宣稱他在危機期間「做得很好」，並強調疫苗可在大選前在全國分配發放，不過此一說法已遭美疾管中心主任芮斐德（Robert Redfield）否認，並認為起碼要到明年第二季或第三季才可能。

另外，雖然近期資深記者伍華德（Bob Woodward）的新書「盛怒」（Rage，暫譯）雖然透露川普在疫情早期就知道病毒很危險，讓外界指控他有隱瞞疫情之虞，不過近期民調也顯示新書爆料內容對民調影響有限，報導指出從此可見川普的支持者多為「鐵粉」，難以動搖其投票意向。

(中時新聞網)