台中房市起飛，土地寸土寸金，但最大地主不是財團，而是「神明」，據台中市地政局統計，光是「神明」擁有的土地就超過230筆。

台中市政府本月初舉辦「地籍清理未能釐清權屬土地代為標售」，共標售59筆土地，其中28筆土地登記在神明之下，而「土地公」名下土地最多，共計15筆、其次則為聖母共5筆、第3名則是王爺公名義占了4筆。

為何神明會擁有這麼多土地，據「三立」報導，台灣早期不少信眾都會將自家土地捐給地方蓋廟，之後就會登記在神明名下，因有些廟宇坐落的土地並未向主管機關申報，時間一久，就成了「未能釐清權屬土地」的範圍內。

台中市地政局長吳存金表示，台中截至今年8月底，有230多筆土地仍以神佛名稱登記，但神明卻不得為權利主體，呼籲地方廟宇如屬地籍清理的神明會土地，應儘速向土地所在地直轄市或縣市政府民政機關申報，並向地政事務所申請變更登記，以釐清神明會土地權利歸屬。

(中時新聞網)