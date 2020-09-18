丁文琪遺憾10年內沒遇過小鬼。（圖／中時資料照片）

丁文琪發文。（圖／翻攝自kikiting_official IG）

本名黃鴻升的藝人小鬼16日驚傳在北投家中身亡，享年36歲，今(18日)下午在家屬同意下，檢方將解剖遺體確認過世主因，而這幾天小鬼死訊傳開，引來不少圈內好友發文回憶過往相處點滴，林宥嘉的老婆丁文琪也透露，小鬼過去就坦然看生死，認為人生「一切都是寫好的劇本」。

因和小鬼失聯，16日上午小鬼的父親到他北投家中探望，沒想到一進門便發現小鬼俯臥在浴室前的地板上，僅穿著內衣，警方初步相驗，推測是小鬼洗澡前到浴室外拿東西，突然心肌梗塞倒地而不治，而小鬼的靈堂將設在龍巖，預計明天開放，現正由工作人員布置。

丁文琪昨晚發限時動態，TAG小鬼帳號，說：「以前聊人生，你說你覺得一切都是寫好的劇本，就連當時我們坐在那裡思辨這些話題，都也只是照著劇本走而已。」如果這是真的，丁文琪說包括此刻寫小鬼，和大家不斷地想念他，包括這10年來兩人都沒機會遇到對方聊天，「現在這種不甘心的感覺，也是我（指丁文琪）注定要有的吧！」

丁文琪坦言，已經10年沒機會遇到小鬼談天，沒想到再聽到對方的消息竟是死訊，丁文琪決定正面看待說：「我決定繼續當作我們只是一直一直都剛好沒遇到而已，反正遲早會再相遇的。」

(中時新聞網)