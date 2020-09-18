監察院公布最新一期財產申報資料，其中原先身家不到30萬元的民進黨洪申翰，在今天公布的申報中，有現金5400元，存款「翻倍」成60萬元。民進黨立委賴品妤在財產申報中也添購百萬名車，而且沒有債務，存款則為17萬元。同樣是新科立委，國民黨不分區立委張育美身家雄厚，包括股票、債務及投資，總額都是以「億」計算。

洪申翰參選時無房、無地，僅有約6000元現金及23萬元存款，以及一輛機車，與時下年輕人無異，他在今天監察院公布的財產專刊中，則申報了現金5400元，存款則有60萬9494元，從2月1日上任，到5月1日申報，等於擔任立委才兩個月，財產已增加一倍。

同樣是綠營青年代表的賴品妤，財產申報同樣無房無地，但新增一個亮點，也就是一輛價值163萬的TOYOTA汽車，存款則為17萬元，與競選時相差不多，值得注意的是，賴品妤購入百萬名車，但債務欄空白，顯示並沒有車貸。民進黨立委林楚茵與丈夫梁文傑共申報1筆土地、1筆建物、2輛汽車、債務350萬4261元。

新科國民黨立委謝衣鳳在首度財產申報，則登記有10筆土地、1筆建物、存款2557萬4133元、有價證券552萬4977元、另有45萬元的事業投資。

國民黨不分區立委張育美身價驚人，申報中除了12筆土地、7筆建物、現金304萬7960元，還有存款2783萬1710元。張育美另有有價證券2億 6629萬2530元、債務4億4000萬元，以及事業投資3億3125萬8000元。

此外，民眾黨立委高虹安，在首度財產申報中，也申報1238萬3928元的存款、以及165萬元的事業投資，名下沒有其他房屋及土地登記。

(中時 )