美國總統川普日前下令，限制騰訊旗下WeChat與美國企業或個人交易，禁令將於20日生效。不過，美國地方法院法官Laurel Beeler於17日表示，由於WeChat禁令過於模糊，願意應「美國微信用戶聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）的請求，頒布初步禁制令，但未作出最終決定。

香港經濟日報報導，Laurel Beeler在聽證會中表示，很同情禁令給受影響的人們帶來的焦慮，又稱WeChat是這些人唯一的交流方式。

美國政府代表律師Michael Drezne則在聽證會中表示，法官不應因總統的命令含糊而禁止相關行政命令，因為在商務部澄清禁止交易之前，該命令不會執行。

美國微信用戶聯盟指出，川普的微信禁令將導致許多美國居民，在與中國和美國的家人、朋友聯繫時，經常使用的唯一主要管道被切斷。

此外，商業與非營利組織的運作、宗教活動的展開也會使用微信，而且微信也會提供新聞資訊。該聯盟表示，微信是中國人和華裔生活中不可或缺的一部分。

(工商 )