投資人對於過高估值的個股以及周末前的獲利採取更謹慎態度，日經上午起伏不一。

周五日經225指數晨收跌6.63點或+0.03%，為23326點，午休後小漲10.9點。東證一部指數漲3.6點或+0.22%，為1642點。兩項指數都未觸及到本周一測試的近七個月高點，當時，日本新首相菅義偉當選執政黨揆，市場對新首相寄予厚望。

今日上漲的都是對近期的落後和跌深股進行買回，例如鐵路營運商和汽車股，投資人在長假期周末前買回它們，以結束自己的頭寸。日本在下周一和周二為連續假期。

東日本鐵路和西日本鐵路公司皆上漲2.3%和1.9%，但兩者在本周仍下跌約6%，兩者也都在本周公布其年度虧損預期。鐵路公司都在新冠疫情下表現很差，營收皆可能不理想。

而日經的本益比已在23倍，東證為24倍，投資人將猶豫於在目前水準進行買進。

投資人轉注意於之前跌深的汽車股，日產汽車上漲1.5%，五十鈴汽車大漲3.8%。

電信股情況仍不看好，因為菅義偉首相尋求更低的行動電話費率。NTT Docomo、軟銀電信、KDDI分別下跌1.8%、2.6%和2.6%。

(時報資訊)