投銀Jefferies分析師Kyle McNealy看好蘋果公司在5G手機領域的發展前景，並除了給予「買進」評級，並調升其股目標價至135美元。

周四蘋果股價收跌1.60%，為110.34美元。

McNealy出具報告指出，在這個美國市場正在反轉的趨勢中，我們看到了手機補貼趨勢與史上偏低的升級率、蘋果在歐洲的市占版圖相較於華為擴大，以及中國巨大的汰舊換新潛力，因此將蘋果目標價由116.25美元上修至135美元。

McNealy估算目前的單季升級率約為5%，低於2014年至2016年間或許介於8%～10%的升級率。他並預估電信業者為了爭取新的5G客戶，在手機的補貼政策上將更為積極。

此外，該分析師看好蘋果在中國的發展潛力，該投銀最近所做的一項調查指出，75%的中國受訪者正在使用iPhone 6、7或8系列手機。

(時報資訊)