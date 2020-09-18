日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）昨（17）日以55元轉上櫃掛牌，最高飆升119.09％至120.5元，終場大漲96.36％、收於108元。不過，今（18）日在獲利了結賣壓出籠下開低走低，盤中重挫14.81％至92元，蜜月行情僅1日激情便遭潑冷水。

亞洲藏壽司在轉上櫃掛牌前夕股價狂飆、一度衝上325.5元天價，因申購中籤1張的潛在獲利達逾20萬元，引發市場期待。不過，實際獲利須視轉掛牌上櫃當日表現而定，以昨日最高價120.5元計算，每股潛在獲利約6.5萬元，與市場期待有不小落差。

亞洲藏壽司今年展店速度持續加速，已陸續開出三重捷運路、高雄草衙道、竹北文興、宜蘭新月、新莊宏匯、信義ATT及台南Focus等7家店，將全台店數推增至29家。近期再公告取得台中市西屯區、台北捷運松山線中山站商場使用權資產，意謂將再籌設2家新店。

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩、來客數逐步回溫，配合展店效益顯現，亞洲藏壽司2020年8月自結合併營收2.44億元，月增9.21％、年增30.46％，連2月改寫新高。累計前8月合併營收14.78億元、年增12.51％，續創同期新高。

不過，由於展店成本高、初期認列費用較多，加上先前受疫情影響來客數減少，使亞洲藏壽司上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。投顧法人認為，亞洲藏壽司營收成長無虞，但如何在展店之餘控管成本攤提，使獲利維持一定水準、發揮規模經濟效益，將是左右股價走勢關鍵。

亞洲藏壽司表示，未來除了百貨商場店外，展店重心將逐步轉向街邊店，鎖定擁有足夠人口、但餐飲業或商場尚未飽和區域發展，維持每年5～10家的展店速度，預期今年底全台店數可望突破30家，首階段目標為3年內將全台門市拓增至50家以上。

此外，亞洲藏壽司亦規畫以台灣發展基地，鎖定進軍中國、東南亞等海外市場，雖然目前受疫情影響，使展店計畫暫緩執行，但仍以3年內在海外開出首間門市、朝長期在亞洲地區達200家店目標前進。

(時報資訊)