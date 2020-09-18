《商情》馬國上半年橡膠手套出口成長近50％ 12:162020/09/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據馬來西亞國際貿易及工業部(MITI)數據顯示，截至2020年1月至7月，橡膠手套出口額從2019年度的100.3億馬幣提升至150.6億馬幣，成長幅度逾50%。 據了解，過去馬來西亞的橡膠手套佔全球供應量的63%，但由於新冠肺炎疫情的來襲，使得一次性醫療手套的需求量激增，甚至呈現供不應求的的態勢。 分析師預估，截至2020全年度，全球橡膠手套的需求預計將達到3300億隻，馬來西亞出口的產量估計將達到2200億隻，佔全球需求市場的67%。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #橡膠手套 #馬幣 #馬來西亞 #將達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》豆油強漲 棕櫚油期貨收逾2％ 10:172020/09/18 財經 松翰8月賺1.06億 年增266％ 04:102020/09/18 證券．權證 台灣今年GDP成長率 央行上看1.6％ 04:102020/09/18 財經要聞 《商情》出口減少 打壓紐約棉花收跌 10:172020/09/18 財經 《觀光股》2大市場穩健復甦 六角H2營運看升 11:082020/09/18 財經 《興櫃股》兔將訂單看到2021年第4季 後續擴充產能因應需求 08:182020/09/18 財經 《鋼鐵股》鋼價走揚 美亞H2獲利看增 11:252020/09/18 財經 《電子零件》聯茂「基」力足 外資喊買、給價165元 11:422020/09/18 財經 香蕉每公斤16.1元 3年同期新低 04:102020/09/18 生活新聞 SEMI：封殺中芯年損逾50億美元 04:102020/09/18 全球財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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