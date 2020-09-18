據馬來西亞國際貿易及工業部(MITI)數據顯示，截至2020年1月至7月，橡膠手套出口額從2019年度的100.3億馬幣提升至150.6億馬幣，成長幅度逾50%。

據了解，過去馬來西亞的橡膠手套佔全球供應量的63%，但由於新冠肺炎疫情的來襲，使得一次性醫療手套的需求量激增，甚至呈現供不應求的的態勢。

分析師預估，截至2020全年度，全球橡膠手套的需求預計將達到3300億隻，馬來西亞出口的產量估計將達到2200億隻，佔全球需求市場的67%。(商品行情網)

(時報資訊)