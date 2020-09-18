直升機緊急吊掛，來到德興棒球場，轉由救護車送醫。（王志偉攝影）

救護車在旁等待直升機降落。要將傷者送醫。（王志偉攝）

花蓮林管處新城工作站人員今上午在秀林鄉幸福水泥礦區作森林資源調查時，突遭虎頭蜂群傾巢而出攻擊，其中一名邱姓約雇護管員，遭兇猛蜂群螫咬5、6針，當場昏迷；空勤總隊出動直升機吊掛，近中午時降落德興棒球場，邱某露出痛苦表情，已轉往花蓮慈濟醫院急救。

林管處說，新城工作站人員執行的是例行性的年度森林資源調查，邱姓約雇護管員等4人昨上山紮營，今上午繼續展開調查時，途經幸褔水泥礦區上方、石坑子山西側溪溝處，遭虎頭蜂群起圍攻，邱男被螫約5、6針，當場陷入昏迷，情況相當危急。

花蓮縣消防局上午10時17分獲報，了解現場狀況後，因傷者呼吸微弱，緊急申請直申請救援，同一時間，由新秀消防分隊長溫宗豪一行8人，攜藥趕往現場。

根據現場工作人員聯繫回報，傷者已自行施打腎上腺素，逐漸恢復意識。直升機也在上午11時32分吊掛成功，隨即飛返德興棒球場，再由救護車轉送慈濟醫院救治。

花蓮林管處長楊瑞芬說，今年因為乾旱，虎頭蜂特別凶猛，已經聽聞多起高山虎頭蜂螫咬事件。因此在內部工作會議時，會特別提醒同仁要穿著深色長袖衣服、戴帽子，避免被蜂螫到較重要的部位，上山時也會備有應急藥品，尤其山上狀況多，請同仁特別留意，小心自身安全。

(中時 )