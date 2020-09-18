今年5月起台灣陸續傳出政府及企業遭駭客攻擊，法務部調查局資安站與美國FBI合作，查獲駭客組織來自大陸，18日聯合舉行記者會，FBI駐台代表賈智賢(Nicholas J.Garcia)罕見曝光，局長呂文忠感謝FBI一直以來的密切聯繫與合作;賈智賢則表示，台灣調查局是可以信任的夥伴，將持續共同打擊網路犯罪。

呂文忠說，資安站受理3大企業駭侵案立即進場蒐證，分析發現駭客中繼站來自美國，因此把資訊交給FBI，經FBI追查破獲「APT-41」駭客集團。

呂文忠表示，台美合作查獲的「APT-41」，就是屬於大陸的駭客組織，在其政府的縱容或默許下，駭侵攻擊目標遍及國內外的政府機關、科技產業、醫療機構、學術單位等各個領域，對世界各國的安全危害程度已不容小覷。而網路無國界，各國執法機關需要密切合作，才能有效遏止及偵辦這些跨國駭客集團。

呂文忠說，調查局特別感謝美國司法部(DOJ)及聯邦調查局(FBI)一直以來的密切聯繫與合作，共同打擊不法網路犯罪，同時，調查局將持續發揮「主動偵查、打擊犯罪」的能力，並積極開展公、私立部門及跨國合作，捍衛數位國土安全。

賈智賢指出，FBI已將打擊網路犯罪視為重要任務，惡意的網路使用者鎖定重要設施及智慧財產做為攻擊目標，已成為全球威脅。FBI資通安全處及外勤處站全心投入打擊APT 41駭客成員及其同謀。

賈智賢強調，FBI與調查局的合作關係為APT 41案成功關鍵。在此，他想感謝調查局資通安全處及國際事務處的的努力，提供了專業且關鍵之的調查資料，相關的調查行動及與私部門的共同合作，讓FBI得以在美為臺台灣受害者伸張正義。

(中時 )