是甚麼規定可以讓教師團體和家長團體聯袂開記者會，向教育部喊聲？答案是教育部新修訂卻又臨時喊卡的〈學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項〉！其中2條新規「學生若有異議，教師應立即調整或停止管教」、「不得於下課時管教」，引發爭議，教育部16日澄清並宣布暫緩，但家長團體18日仍開記者會表示教育部的澄清是「廢話」，呼籲教育部教孩子尊師重道並還給教師管教權。

今年8月3日教育部逕行公告上述〈注意事項〉，全國教師會（全教會）本月9日發新聞稿質疑條文不分青紅皂白，給學生權利去改變管教措施，也沒把「除非特殊情形才可以在下課時管教學生」的紅線畫清楚。當時教育部回應表示，只是給老師自我檢視的機會，若仍認為有必要，仍可繼續管教。教師們則認為若是如此就跟原規定一樣，何必多此一舉？

16日中午教育部發新聞稿澄清，傍晚又發新聞稿低調表示該規定用字易生誤解，將重新檢討文字內容再行頒布。

「《聖經》裡說：不忍用杖打兒子的，是恨惡他；疼愛兒子的，隨時管教。我建議教育部學學猶太人的教育哲學！」家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩18日表示，很遺憾教育部居然直接發下這個「只為討好學生」的函文，沒跟家長和教師溝通，現在很多教師不敢管學生，學生和家長雙輸。

北市學校教育產業工會榮譽理事長李惠蘭說，教育部不信任教師專業，還把聯合國兒童權利公約張冠李戴：「公約是重視孩子表達意見的權利，並非孩子可以修改、制止教師管教的權利！」她要求教育部廢止此次修訂，並跟家長及教師團體溝通。

媽媽盟副秘書長單信愛表示，尊師重道是重要品格，遺憾現在校園已經看不到。她之前聽過有高中的「設計與思考」課，女學生在台下畫陽具傳閱，請問這種情況老師該不該管？教育部應該做教師的後盾，現在卻用一些奇奇怪怪的規定讓教師綁手綁腳。

高雄市家長聯盟理事長洪志和視訊連線表示，新規定爽到孩子，苦到家長，不管不教，孩子不尊師重道，成為惡性循環，孩子目睹教育現場亂象，以後怎願意生小孩？教育部澄清說「下課以後還是有管教」，卻規定下課時除了現行犯如抽菸、打架，或像之前有學生在校內互砍，教師才能管，其他一般管教全部禁止，「所以教育部的澄清根本是廢話！」

洪志和舉例，原本下課時老師可以要求學生把沒寫完的功課寫完，現在不行，老師要嘛不管，要嘛讓學生上課時補寫功課，這是本末倒置。教育部又說用字引起誤解，會重新檢討，到時自行修定又逕自發布，誰放心？請家長們不要只顧賺錢、不要被溫水煮青蛙，要關心一下。

台灣性別人權維護促進協會秘書長郭大衛表示，知識容易取得的時代，教師的管教更珍貴。新規定讓教師降格為糾察隊，只能記錄學生行為，交給家長、學務處、輔導室處理，「這不就是教育部變相教唆教師怠職？」

(旺報 )