蔡政府將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發各界食安疑慮與反彈，養豬大縣的雲林縣長張麗善，今北上立法院宣傳斗六文旦時受訪表示，衛福部身為主政單位，應該要站在人民的立場捍衛食品安全，而不是用不實的訊息來掩蓋威脅健康的事實，這是非常不智的舉動，且民間正在醞釀反對美豬進口，未來一定會走上街頭抗議。

張麗善指出，雲林縣是養豬大縣，有許多的豬農都在抗議，更重要的是全民的健康都受到威脅，她認為衛福部用不實訊息掩蓋威脅健康的事實，這是不智之舉。

張麗善說，開放含有萊克多巴胺的美豬進口，不僅有食安疑慮，也一定會衝擊國內養豬產業，因為民眾可能會因開放美豬進口，因而拒吃或不吃豬肉，恐會重演過去口蹄疫爆發後，導致養豬產業萎縮，雲林縣政府會堅持含有萊克多巴胺劑量要零檢出。

張麗善以口蹄疫為例，爆發口蹄疫前全國有2萬餘戶養豬戶，飼養2千多萬頭豬，現在全國養豬戶僅剩6千餘戶、550萬頭豬隻，未來開放美豬進口，勢必將會對養豬市場再度受到衝擊，推薦民眾選擇食用台灣豬，安全、安心又健康。

此外，近期蒜頭價格高漲，檢方調查雲林縣蒜農是否有不當囤積，張麗善說，先前由於水災導致產量減少，且帶土蒜頭無法進口，造成市場供給量減少，因此蒜頭價格高漲，但若高到不合理，雲林縣政府基於行政配合，也無法拒絕檢方介入調查，若有不當囤積應該要好好查緝。

(中時 )