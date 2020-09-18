香蕉可說是平日最常見、又最常吃的生果，且香蕉全年可生產，因此不分季節都能品嘗到香蕉的美味。你也一定常到聽人說，吃香蕉有很多好處，像是迅速補充體力、改善便祕、降血壓、甚至能讓心情開朗，特別是對減重也很有幫助；近幾年有越來越多研究證實香蕉對健康的好處，尤其有動物實驗顯示，香蕉可以增強免疫，而且越成熟的、黑斑越多的香蕉，免疫活性越高。

香蕉高纖促進腸胃蠕動 防血糖急遽上升、降膽固醇

營養師劉純君指出，想改善便秘，香蕉便被列為首選，這是因為香蕉中富含果膠，屬於水性膳食纖維，可促進腸道蠕動及吸附腸道廢物加速排便，還能調整、延緩胃排空，並防止血糖急遽上升及降低血膽固醇。

香蕉的纖維比高纖的蘋果還要多，而且因為香蕉的果膠纖維質地細緻，適合牙齒不好的人，不但可增加纖維攝取量，同時有助腸道益菌生長，具有緩解腹瀉和預防便秘的雙重保護。

然而，香蕉的優點不只是高纖，還是非常健康的高鉀及高鎂食物；鉀能平衡體內過多的鈉，能穩定血壓及防止肌肉痙攣，鎂則具有消除疲勞的效果。

抗壓助眠補充體力 維生素B6舒緩女性經前症候群、更年期症狀

香蕉的好處不僅如此，劉純君指出，香蕉富含讓大腦製造快樂元素血清素的色胺酸，不但能改善情緒，還能幫助睡眠、紓解壓力。其中還含有維生素B6，一般人認為B群可以提振精神，但B6卻可讓亢奮的腦細胞休息，所以當人體攝入B6時，會使抑制神經傳導亢奮的GABA提高，讓人較易深眠。

另外，吃香蕉還能預防貧血、各種神經感覺異常和口唇皮膚疾病，促成DNA合成，防止老化，也有減少抽筋、麻痺等手足神經炎；除此之外，許多婦產科醫師也會建議女性補充維生素B6，來舒緩經前症候群和更年期症狀。

劉純君說，從事健身的人及運動員，更是香蕉的愛好者，因為香蕉的單醣可迅速吸收，能快速補充體力，同時補充流汗流失的電解質，避免低血鉀引起疲倦、乏力及肌力不足。

3種人不宜多吃香蕉 避免造成疾病惡化

不過，劉純君提醒，因為香蕉含高鉀，所以，腎功能異常的人不宜多吃，最大限量就是小條的約10公分長的香蕉，加上香蕉的糖分相對偏高，所以糖尿病患者食用要注意，雖然香蕉的膳食纖維可延緩糖的吸收，但還是要節制食用；雖然鉀有助平衡血壓，但若服用保鉀利尿劑降血壓藥的患者，最好要注意食用的份量，以免高血鉀症反而引起心悸。

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(中時新聞網)