擔任台灣媽祖聯誼會秘書長的知名主持人于美人，今現身彰化明道大學，出席聯誼會臨時大會，被問到藝人「小鬼」黃鴻升猝逝時表示，這是一個非常灰色的禮拜三，小鬼的離去讓我們都相當震驚與不捨，希望大家能更珍惜彼此，感慨的說「是不是能夠直接跳過2020年」。

于美人表示，當天她錄影路到一半，突然接收到這個消息，想說玩很大真的玩很大，當下還以為是開玩笑，真的不只用震驚來形容，相信大家都受到很大的衝擊，我們知道生命是一個長長短短的片段，但對於一個這樣的年輕人來講，我們真的感到非常不捨。

于美人說，後來我們才感慨，這個人的人緣怎這麼好，我們想到的都是他溫暖的一面，大家應思考逝去者為大家留下什麼，要把握時間去愛、去感受，我們都以為人生很長，但怎麼只有36年，希望大家好好把握珍惜身邊的人，以及活著的每一天。

于美人也說，圈內已經痛失5位名人，且不只台灣演藝圈，像是日本、韓國等也都傳出不幸的消息，這或許給我們帶來一些啟示，她也發現我們失去的藝人朋友，許多都處於獨居狀態，這也讓我們省思，認為是不是應該建立相關生活的機制，來避免憾事再發生。

(中時 )