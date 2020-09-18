空軍作戰指揮部空軍通信航管資訊聯隊聯隊部前少將聯隊長林重宏，傳Line給女性部屬「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」並有不當肢體碰觸，懲戒法院第一審判他降1級改敘。可上訴。

監察院彈劾移送指出，林重宏身為高階將級軍官理應躬先表率，維護國軍軍譽、尊嚴與形象，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻於任職聯隊長期間，持續多次用Line向女性部屬傳送「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮之不當稱謂及簡訊。

林重宏還對其張貼親吻、摸胸之貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密，他另對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸，並以具有性意味或性別歧視之言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯。

雖然被騷擾者不願提出性騷擾申訴，但國防部調查後移送監察院，監察院認為林的行為逾越性別分際，嚴重損害國軍形象移送懲戒，懲戒法院也認定他違反公務員服務法等規定，判決降1級改敘懲戒。

(中時 )