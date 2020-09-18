基隆中元祭於17日在開基老大公廟關龕門後圓滿落幕，晚間在慶安宮舉行值年主普手爐交接典禮，市長林右昌和內政部長徐國勇、國策顧問童永及各字姓宗親會代表，一起見證百年文化永續傳承。

今年主普的聯姓會值東童姓宗親會主委、副總統賴清德的舅舅童永於致詞時竟祝福市長林右昌未來高升入閣，或參選台北市長都能高票當選，現場民眾紛紛致以如雷掌聲，但林右昌則略顯尷尬，僅笑了一下，並沒有給出回應。

林右昌近年在民進黨內人氣大漲，日前台北市議員許淑華到基隆參加活動時，曾直言自己會向黨中央建議，邀林右昌參選台北市長，而有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜上週回到基隆老家時表示，林右昌施政非常好，若他願意來台北市替民眾服務，她相信市民都會樂觀其成。

對此，慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，這次在致詞時語出驚人，不免引起眾人遐想，但林右昌日前仍一再重申，自己現在最重要的目標，就是要將市政做好，基隆還有許多要努力的事情，他會繼續把本分做好，不去多想。

(中時 )