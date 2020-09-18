富邦悍將與統一獅3連戰，結果將牽動下半季戰局，兩隊分別位居下半季第一、二，勝差也僅2場，悍將派出上一場丟出完投勝的索沙，對上首度對決悍將，尋求首勝的洋投猛威爾。

索沙是今年悍將的「主場王」，先發10場沒有敗績，另有5勝，其中本季3場完投也有2場在新莊球場達成，雖然主、客場自責分率都在約3.80左右，但在主場時勝率特高。

此外索沙上一場先發對上樂天桃猿剛繳出完投9局僅失1分的好成績，本季已有3場無四死球完投勝，近3場都投滿7局以上，回到去年「最強洋投」的身手。索沙今年也曾對統一獅丟出完封勝，不過本季對上獅隊特別不拿手，5戰僅拿1勝1敗，對戰自責分率5.53為各隊最高，其中獅隊「外野三帥」蘇智傑、林安可和陳傑憲，對戰打擊率皆超過5成，需要堤防。

獅隊洋投猛威爾本季4場先發，還沒拿勝投就先吞2敗，用球數、保送太多是他的問題，不過近2場先發都有丟滿6局，本季自責分率4.57算是中規中矩，今日為他首次對上富邦悍將，也是第一次在新莊球場先發，

(中時 )