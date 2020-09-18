年賺300萬仍被嫌棄！男網友發文分享，經營小吃店收入穩定，已有能力買房，去年與交往6年的女友求婚被拒絕，理由竟是「職業低賤」，讓他很沒面子，別人可穿西裝體面的工作，自己的男友卻整天窩在廚房流汗。

網友在Dcard上分享，家裡在中部開小吃店，專賣餃子和鍋貼，店面位在市區生意很好，且房子是自家的，不需額外付房租，因此收入還算優渥。家裡也供他去念大學，但由於他是家中獨子，因此希望畢業後可以回家接手小吃店。

該名網友表示，在大一透過聯誼認識女友，當時就告訴過女友，未來將接手家中的店面，對方也覺得很不錯，因為未來可作老闆娘。而兩人剛在一起的前三年，女友特別有面子，因為原PO大一就有國產二手車代步，出門不怕風吹雨淋。

原PO接著說，但畢業接手小吃店後，女友卻開始嫌棄他，常拿閨蜜的男友與他比較，說人家當賣車業務，每天上班穿西裝打領帶、人模人樣的。因此每次女友的閨蜜探班拍照上傳ig，他都會被嘴「別人都穿帥帥的，哪像你整天窩在廚房流汗」。

原PO無奈之下，只能用收入與女友爭論，經營的小吃店扣掉所有成本，每個月最低淨賺8萬以上，最高曾有過30幾萬，父母也曾經做過50幾萬的。並透露自幾年收入約200至300萬，他不認為賣車的人可比他賺更多，但女友仍覺得他的工作很沒面子。

原PO表示，去年興起結婚的念頭，已有能力買房子，但求婚卻被拒絕，理由是職業不夠高尚，他一直等女友想通，但這段6年多的感情在前一陣子還是掰了。可能女方已找到讓她有面子的男人！

貼文也引起網友討論，「快點買棟房讓她後悔，你值得更好，不是愛慕虛榮的女人」、「痾.....我是覺得早點分手不錯啦 這女的個性感覺就很不行」、「不偷不搶，沒什麼低賤的」、「還好分了，花六年看清一個人總比後悔60年好，樓主會遇到更好的女生的！」

(中時新聞網)