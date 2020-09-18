《謀聖鬼谷子》由《大宅門》高齡80歲的導演郭寶昌擔任總導演，影帝段奕宏、老戲骨倪大紅、祖峰、中國人氣女演員戚薇領銜主演，雖然以解放奴隸為故事開端，但故事內容涉及到商戰、政權鬥爭、戰爭、情感、懸疑、傳奇等，加上演員們的代入感強，被劇評們封為還原度極高的電視劇，也被譬為大陸版的《權力遊戲》，遭禁播五年。

在劇中鬼谷子王禪用計謀逼迫魏王廢除奴隸制後，魏王威脅說：「你就不怕我把這一切重新推翻？」王禪回應：「那我就帶著人民再把你推翻一次。」從這幾句台詞，可以發現鬼谷子擁有煽動人心的影響力，如同電影《翁山蘇姬》裡非暴力推動緬甸民主化的故事情節，或是美劇《權力遊戲》貴族爭權，為了獨立而鬥爭，過於真實展現了政權鬥爭，容易激起民眾對自由平等思想的嚮往，觸碰了政治禁忌，如今只能在台灣和韓國電視台播出。

戚薇給人的印象是偶像劇漂亮女演員，此劇她一反常態，變成熟諳魅術，周旋各國的韓國公主今淑，無論在妝髮姿態都融入角色，為了這個角色還特別鑽研18禁的影片和書籍，果真一出場吸住觀眾目光。飾演鬼谷子的是擁有千面演技的影帝段奕宏，他將擅長揣摩人性，煽動人心，不須一兵一卒佈局天下，有神秘色彩的傳奇人物鬼谷子演得入木三分。

《謀聖鬼谷子》於9月17日起平日晚間七點，在中華電信MOD352頻道《龍華戲劇台》播出，全台首播。

(中時新聞網)