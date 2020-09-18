國立台灣師大附中女廁疑似出現偷拍狼，校方表示，發現這種情形後，隨即就通報校安處理，目前進入性平調查，且涉及學生隱私，無法透露詳細情形，一切都是走正常程序，台北市教育局主任祕書指出，師大附中屬國教署管轄，因此，性平程序會由國教署承辦控管。

師大附中校內偷拍事件在「黑特附中」上吵引發討論，其中轉貼給學務處主任和家長會長的說明，內容提到，「新北樓3樓往4樓廁所，發生男同學進入女廁」，校方表示，已完成校安通報，進入性平事件調查程序

師大附中校長室祕書柯冠銘受訪表示，確實有發生偷拍的事件，但性平調查涉及學生隱私，無法透露，並非想息事寧人，校方是依照正常程序，也已啟動輔導機制，柯說，所以結果跟懲處都會由性平會決定，是否要記過等詳細狀況，要由性平會和獎懲會決議才會知道。

陳素慧說，一般學校如發生此類情形，會由教育局督導學校執行性平調查程序，如有受害者會也會第一時間啟動輔導機制，而師大附中因學生名冊等資訊都在國教署，性平會由國教署督導，但管教不當則由教育局督導。

(中時 )