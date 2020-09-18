名媛陸勝文3年前將「仁愛帝寶」D棟21樓以高於行情的7.7588億元高賣給鄭姓男子，鄭男近期又以5.659億元破盤求售。陸的好友蔡佩君日前向調查局自首，並爆料當初陸、鄭之間是為詐貸假交易，她是牽線人，未料鄭男事後私吞貸款，蔡今更至台北地檢署控告鄭男詐貸、偽造文書等罪。

「仁愛帝寶」D棟21樓最早的屋主是陸勝文，2017年5月間以總價約7.7588億元賣給鄭男，每坪高達290萬元，名列總價最高、單價第三高，當時市場就認為其中有隱情；鄭男接手後，2018年又以8.38億元求售，短短1年加價6200萬元，但高於行情太多，一直賣不出去。

戴德梁行近期公開標售「仁愛帝寶」D棟21樓，建物、停車位共316坪，起標價每坪208萬元，總價5.659億元，訂10月15日開標，等於直接打7折。

自稱陸好友的蔡佩君日前出面爆料，指當初大家是配合鄭男做假買賣，讓鄭男向銀行詐貸，因此才把價金拉高，希望多貸一些錢，因她也有借陸8000萬元，才會從中牽線，原以為陸拿到該拿的部分後，就會還她錢，結果最後竟被鄭男私吞，她和陸都沒拿到錢。鄭男事後則駁斥「胡說八道」，揚言提告。

蔡佩君向調查局自首後，今再赴北檢控告鄭男詐貸、偽造文書，受訪表示陸勝文因本案損失慘重，所以要站出來揭發，另提醒民眾千萬不要碰「仁愛帝寶」D棟21樓的買賣，以免捲入糾紛。

(中時 )