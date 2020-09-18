患者兩側大腦及海馬迴發生腦病變。（署立台中醫院提供／張妍溱台中傳真）

台中市38歲高小姐，過去無特殊病史，平常因壓力大失眠，偶爾服用抗焦慮藥物，某天突然一直睡到下午，家人發現叫不醒，以為是鎮定劑過量趕緊送醫。驗血發現是極度低血糖（18mg／dl），緊急為她注射葡萄糖液，卻不見清醒，經腦部核磁共振檢查，竟發現兩側大腦及海馬迴的腦病變，經過數月治療仍然呈現認知及動作障礙，無法自理生活。

台中醫院神經內科林子敬醫師說，低血糖症狀輕微的人常會莫名出現頭暈、盜汗、心悸、發抖等症狀，嚴重者會出現抽搐、昏迷、休克等，還可能導致中樞神經的受損、失去知覺，甚至恐誘發心臟病發作及造成永久性腦病變。低血糖腦病變除行為怪異、抽搐、昏迷外，若大腦皮質和海馬迴部位血糖波動過大，將導致神經元受損死亡，腦血管也會產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化，造成不可逆的神經傷害。

林子敬醫師表示，低血糖指的是血液中的葡萄糖濃度低於生理狀況的正常值，正常人的血糖濃度通常會維持在70至140mg／dL之間，幾乎不會低於70mg／dL。低血糖症狀最常發生在糖尿病友身上，高達9成5的糖友都曾因低血糖出現冒冷汗、心悸、發抖及全身無力的症狀；有少部分病人本身沒有糖尿病，卻因急性感染症、創傷或空腹下大量飲酒加上飲食減少或腹瀉導致低血糖。

發生低血糖時，及時補充糖分，症狀會得到明顯緩解，但若低血糖不能及時改善，就會影響到大腦功能，出現一系列神經系統異常表現，甚至導致昏迷等嚴重意識障礙的情況，故林子敬醫師提醒，低血糖狀況若未緩解或改善，應即刻就醫進一步診斷治療。

避免低血糖最好的預防辦法就是控制血糖在一定的範圍內不要波動，台中醫院也提供民眾5秘訣：按時用餐不勞累、規律監測血糖值、隨身備有含糖物、密切關注遵醫囑、多次低糖找病因。只有靠規律的飲食及運動計劃、學會辨認低血糖的症狀並遵從醫師指導，適度留意自己的活動量及飲食上改變，就能擁有良好的生活品質。

(中時 )