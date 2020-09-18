行政院農委會日前發出高麗菜紅色種苗超種警示，9月上旬育苗場已供應農民數量為598萬株，遠超過警戒值540萬株。台南市主產區為善化區、歸仁區、後壁區，種植面積不大，農業局仍提醒農民不要搶種，避免量增價跌。

農業局表示，全台二期作高麗菜種植面積約2862公頃，主產縣市為南投、雲林、宜蘭。台南市二期作高麗菜種植面積雖僅52公頃，約占全台1.8％，總產量2303公噸，但往年常有少數農民超重導致無法全部採收銷售，開放民眾以每顆10至20元自採。

台南市高麗菜主產區為善化區、歸仁區、後壁區，農業局向公所及農會查詢高麗菜種植現況，因近期天氣炎熱及陣雨不斷，不利種植，目前全市種植面積約15公頃，其餘農友及契作業者預計10月至11月進行種植，12月至隔年1月採收。

農業局表示，台南市高麗菜種植面積小，但採收期產地價格也會受到其他縣市盛產而偏低，因此，希望農民不要搶種，避免量增價跌。

農業局已函告各區公所及農會，利用各種講習、集會場合、跑馬燈或文宣等，加強宣導農民謹慎評估高麗菜種植之風險，以避免供過於求，影響農民收益。

(中時 )