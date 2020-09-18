維護海洋環境刻不容緩，新北市環保局首創「想淨就淨-淨灘合作社」，邀請9間北海岸店家加入「淨灘合作社」提供借用淨灘工具的服務，讓有心維護美麗海岸線的民眾到海邊隨時想淨就淨，不用擔心沒帶工具，一起愛護海洋。

環保局18日舉行開跑記者會，副局長張旭彰表示，不少人到海邊遊玩看見沙灘上有垃圾，臨時想幫忙撿拾，卻因手邊沒有工具而作罷，或是發生清理完不知道該丟何處的窘境。

張旭彰說，為方便民眾做環保，環保局與北海岸店家合作推出「淨灘合作社」，民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家填寫工具借用表，取得淨灘工具後即可清理海岸線，而在結束後，再將所清除的垃圾交給店家，後續清潔隊將會前往收運。

加入「淨灘合作社」的海灣綠洲店長林書宏表示，以前常主動聯合附近店家或居民前往淨灘，為海岸環境貢獻一份力，現今能結合遊客的力量，狹義的看淨灘是短暫的乾淨，但廣義來說是為後代子孫環境著想，相信大家一起來參與能讓海岸更乾淨，同時也促進沿海店家的經濟。

環保局表示，北海岸因洋流地形容易累積垃圾，每年都有許多熱情公私團體辦理淨灘活動，儘管今年初受到疫情的影響，至今已舉辦335場次淨灘，共1萬6952人次參與，清理了約577公里的海岸線，並清出了資源垃圾19.4公噸，非資源垃圾121.7噸，「淨灘合作社」啟動後，將有更多民眾主動加入清淨海岸線的行列。

(中時 )