台北市環保局行文中央建議把產後護理機構、托嬰中心納入「室內空氣品質管理法」列入管理，並一併擴大列管中小型運動健身場所，獲環保署正面回應，預計最快今年11月公告。

產後護理機構及托嬰中心是產婦、嬰幼兒等敏感族群長時間停留或聚集場所，環保局空噪科長楊梅華指出，為確保民眾身體健康，市府除輔導業者取得室內空品自主管理標章外，更建議中央把「收托人數達35人以上的托嬰中心」及「設床數達20床以上的產後護理機構」，公告為室內空品列管場所。

楊梅華表示，公告後業者必須設置室內空品專責人員，隨時維持場所內空氣品質符合室內空品標準，另每2年須至少1次委託合格檢測機構測量室內空品狀況，並上網申報檢測結果，保障出入的消費者、員工呼吸乾淨空氣的權利。

此外，環保局有感於近年來民眾健身風氣日盛，但室內空品僅管制面積2000平方公尺以上健身場所，多數健身場所仍未納管，對健身民眾保障仍顯不足。因此，環保局此次一併建議環保署將中小型面積1000至2000平方公尺運動健身場所納入管理，經洽環保署回應原則同意參採北市建議，最快可望11月公告實施。

環保局呼籲，為保障員工、出入場所民眾健康，各室內公共場所都應做好室內空品管理，除保護自己及他人外，列管場所也可避免因違反「室內空氣品質管理法」挨罰；如業者需進一步瞭解室內空品維護方法、規定，可撥打1999轉環保局空噪科。

(中時 )