京葉馬場兔樂園的迷你馬浮現明顯肋骨，遭民眾檢舉飼養環境不佳。（王文吉攝）

美樂蒂休閒事業於台中石岡經營京葉馬場兔樂園，號稱全台最大兔樂園，今年7月間遭檢舉飼養飼養環境不佳，農業局派員了解，確認有營利行為，違反動物展演管理辦法規定，開罰5萬元，成為動保法修法後全台首例。業者喊冤表示，自己經營18年休閒農場，卻因修法被冠上非法惡名，感到非常無奈委屈。

京葉馬場兔樂園提供遊客餵食小動物及騎馬體驗，收取銅板價門票，號稱全國最大的兔樂園。記者到場查看，園區大門深鎖，沒有對外營業，100多隻天竺鼠、兔子混養，有的因為天氣熱，躲在木屋下沙土堆避暑，飼料則散落地上。一旁圍籬內豢養2隻迷你馬，皮毛看起來不滑順，浮現明顯肋骨。

京葉馬場兔樂園今年7月間遭民眾檢舉飼養環境不佳，直指虐待動物。台中市動保處派員前往了解，確認有營利行為，違反動物展演管理辦法規定，開罰5萬元。台中市動保處長林儒良指出，這是動物保護法於2018年修正後，全台因違反動物展演管理辦法規定而被開罰的首例。

林儒良說明，根據新修定的動保法，無論動物表演、展演或亮相，只要有商業營利行為，均需申請許可，這家放牧兔樂園並未申請許可。林儒良指出，目前台中市只有國立自然科學博物館及一家休閒農場獲准可以從事動物展演，而全台也只有6家取得許可。

業者袁金龍喊冤表示，自己經營18年休閒農場，有合法營利事業登記，過去均誠實繳稅並申報營業項目，符合各項規定；但動物保護法2018年修法後，要求動物展演需申請許可，因土地面積等項目無法符合規定。

袁金龍強調自己並非黑心，卻因為修法扼殺一切，從合法變非法，感到非常無奈委屈，目前園區歇業，每月飼料費用2、3萬元，兔子、天竺鼠、迷你馬等動物送養中。

(中時 )