佛奇認為新冠肺炎疫苗年底可望獲得通過

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，在11月或12月之前，就可望有經過驗證，並安全有效的新冠疫苗。

據CNN新聞網和《紐約郵報》（New York Post）17日報導，佛奇周三在國會西裔黨團協會（Congressional Hispanic Caucus Institute）中說，他還是有把握11/12月會有新冠疫苗。

佛奇說，目前的模型顯示，在新冠疫苗臨床試驗中，要決定疫苗有沒有效，大約需要有150人感染。而目前有超過2/3，實在很接近目標。另一方面，有人則認為，安全有效的疫苗早在10月就會出現。

此外，他周四說，美國今秋會受到新冠肺炎和流感雙重打擊。身為美國國家過敏與傳染病研究所（the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）主任的佛奇要求民眾戴口罩，避免群聚，常洗手，並打流感疫苗。

儘管目前不可能預測，今年秋冬流感季開始時，美國究竟會發生甚麼狀況，但一項新研究顯示，由於採取保持社交距離，遠距工作和關閉學校等措施，不僅延緩了新冠肺炎蔓延，也可能使今年流感疫情減輕。

佛奇指出，南半球的澳洲現在正是冬末，但卻出現有記憶以來病例最少的流感季。不過，他也強調，美國人不該沾沾自喜，而該採取適當的預防措施。

(中時新聞網)