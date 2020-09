佛奇認為新冠肺炎疫苗年底可望獲得通過

美國新冠肺炎首席專家佛奇(Anthony Fauci)說,在11月或12月之前,就可望有經過驗證,並安全有效的新冠疫苗。

據CNN新聞網和《紐約郵報》(New York Post)17日報導,佛奇周三在國會西裔黨團協會(Congressional Hispanic Caucus Institute)中說,他還是有把握11/12月會有新冠疫苗。

佛奇說,目前的模型顯示,在新冠疫苗臨床試驗中,要決定疫苗有沒有效,大約需要有150人感染。而目前有超過2/3,實在很接近目標。另一方面,有人則認為,安全有效的疫苗早在10月就會出現。

此外,他周四說,美國今秋會受到新冠肺炎和流感雙重打擊。身為美國國家過敏與傳染病研究所(the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)主任的佛奇要求民眾戴口罩,避免群聚,常洗手,並打流感疫苗。

儘管目前不可能預測,今年秋冬流感季開始時,美國究竟會發生甚麼狀況,但一項新研究顯示,由於採取保持社交距離,遠距工作和關閉學校等措施,不僅延緩了新冠肺炎蔓延,也可能使今年流感疫情減輕。

佛奇指出,南半球的澳洲現在正是冬末,但卻出現有記憶以來病例最少的流感季。不過,他也強調,美國人不該沾沾自喜,而該採取適當的預防措施。

(中時新聞網)