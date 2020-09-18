市府財政局專員李柏瑟遭投訴月領6萬，卻上班玩臉書、摸魚打混，還翹班參加黨務會議。市議員余信憲18日在議會總質詢抨擊，指李柏瑟沒有財政背景，財政局卻以機要任用，還沒有業務，讓許多公務員都看不下去，紛紛跟他投訴。

桃園市長鄭文燦說，機要運用要符合人事法規，且機要人員大部分都沒有簽辦公文，只有少數擔任職務才有。他說，議員對於他遇到的事情要充分了解，且他指控的內容不符合事實。李柏瑟丈夫廖輝星也回應，機要人員多數就是支援活動、或者其他長官指派任務，沒有特定業務。他也批評，余信憲「黨內互打」有意義嗎？

財政局長歐美鐶也否認李柏瑟沒有業務，指她另外有特殊任務。歐也強調，李柏瑟採機要任用一切合法，若不恰當，可請人事處、政風處調查。質詢過程中歐美鐶一度回擊，指余信憲質詢李柏瑟狀況是「個人恩怨」。

余信憲說，李柏瑟是財產開發科專員，但她自稱是觀光運輸學院碩士，工作經驗也沒有財政相關。在財政局當機要原本就很奇怪。還被發現她完全不用做事情，上班也不用打卡。而財政局今年2次工作報告中，財產開發科都是空白。他詢問歐美鐶，李柏瑟到職簽的業務量根本是零。

他又說，李柏瑟自稱碩士，但是國家碩博士網站還找不到她的論文。她還在上班時間，在臉書為其丈夫、前縣議員廖輝星參選黨職代表拉票。另外李柏瑟也被發現，曾在7月23日在臉書發文，以民進黨桃園市黨部執行委員身分參加市黨部第3屆執行委員會第1次會議。余信憲說，李柏瑟參加私人活動未請假，就隨意翹班，痛批是浪費人民的納稅錢。

李柏瑟曾任桃園市民代表，2018年參選桃園市桃園區議員選舉，票數第13名是落選頭。

(中時 )