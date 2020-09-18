警察業務愈來愈多，連家中寵物有難，民眾也指名要「人民保母」；台中市民蔡姓婦人所養的邊境牧羊犬「達比」，日前肉墊卡在籠子的縫隙裡，主人不知如何處理，倒潤滑油嘗試1個多小時，「達比」肉墊卡愈緊，急得報警處理，員警到場不經意推了一下「達比」，竟然動了，順利脫困，皆大歡喜。

永興派出所接獲58歲蔡姓婦人報案，指稱自己飼養的牧羊犬「達比」腳卡在籠子裡，需警方協助。警員郭彥志及王總丞到場後，蔡婦表示自己倒潤滑油嘗試了1個多小時，但遲遲無法讓愛犬的腳從籠內拔出，讓其好生焦急。

警方指出，蔡婦日前發現自己的愛犬腳卡在籠子的縫隙裡，焦急的不知如何是好，第一時間便想到打110向「人民保母」求助；警方到場後不僅協助脫困，也貼心提醒蔡婦，未來遇到類似情形應優先向獸醫或動保處尋求專業協助，以爭取時效。

郭員等2人雖感受到飼主的著急，但無奈表示警方並非動物專家，也沒專業器具可鋸斷堅固的狗籠，只能建議蔡婦向熟識的獸醫院尋求諮詢。就在蔡婦慌張聯絡的同時，員警嘗試自下方輕推牧羊犬的肉球，「達比」立刻順利脫困，讓蔡婦又驚又喜，懸著的一顆心終於可以放下，「達比」也露出無辜的表情，可愛的反應令警方會心一笑。

(中時 )