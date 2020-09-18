南韓29歲網紅申才恩（신재은，Zenny），擁有甜美臉蛋以及34E的火辣身材，一出道就火速竄紅，近來IG追蹤粉絲突破200萬人，讓她曬出「爆乳照」答謝粉絲一路力挺，火辣身材照讓眾人看得血脈噴張。

申才恩在Instagram曬出多張性感火辣照，只見她身穿豹紋上衣，眼神對著鏡頭頻頻放電，上衣中門大開的剪裁設計，讓一對傲人胸峰幾乎要將衣服撐破，無疑讓所有人看得鼻血直流，此外她更曬出穿比基尼騎自行車的照片，「邪惡視角」的尺度幾乎遊走在走光邊緣，對此申才恩表示因為Instagram粉絲突破200萬，才會曬出火辣照片答謝粉絲，算是送給粉絲的福利。

而她日前曬出穿著純白比基尼的照片，只見她披著脫了一半的白色浴袍，身體微微向前傾，讓一對雙峰呼之欲出，其中一張由上而下拍攝的邪惡視角，讓其深邃事業線一覽無遺，不過卻在胸前覆蓋上表情符號，也被推測是否不慎走光。

對於她曬出火辣照片展露好身材，也讓網友紛紛留言：「太性感了，要噴鼻血了」、「美爆！根本就是零死角」、「完美比例的超好身材」。

(中時新聞網)