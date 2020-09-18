記憶體模組大廠威剛(3260)今年以來營收持續成長，上半年營收年增約22%，公司看下半年景氣相對平平；由於威剛上半年每股純益3.32元，已超越去年全年表現，本周土洋法人聯手買超，推升股價逐步上揚，今日上攻挑戰57元及季線關卡。

本周四個交易日，外資合計買超威剛2972張，投信買超572張，自營商買超396張，土洋法人本周同步買超。

威剛今年上半年未受疫情影響，獲利勁揚；展望下半年，威剛表示，全球經濟活動與人類生活型態因為防疫措施產生很大變化，在各項應用需求互有消長下，今年下半年記憶體市況相對平平。

威剛指出，在全球疫情警報尚未解除之下，在家工作及遠距教學勢必成為未來生活趨勢，筆電買氣自第二季起持續熱絡，帶動DRAM及固態硬碟(SSD)產品出貨穩居公司主要兩大產品線；今年1-8月，DRAM產品營收較去年同期成長逾2成，SSD營收年成長高達45.15%。

威剛8月營收26.82億元，年增14.83%，月減1.26%。今年1-8月，營收200.67億元，比去年同期增長22.38%。第一季因DRAM、NAND Flash價格齊揚，公司獲利攀高，第二季價格趨緩，公司獲利略減；下半年DRAM、NAND Flash價格趨平至走跌，恐壓縮獲利空間。

受惠固態硬碟(SSD)出貨暢旺，威剛第2季營收逐月攀高，單季營收74.71億元，季增約4%，年增33.6%；歸屬母公司淨利2.63億元，季減42.25%，年增1.64倍，每股純益1.2元。

威剛上半年營收147.08億元，年增22.36%，毛利率18.79%，較去年同期拉升9.06個百分點；歸屬母公司淨利7.38億元，年增1.84倍，每股純益3.32元，已超越去年全年的2.04元水準。

(時報資訊)