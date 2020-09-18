大坂直美勇奪2020年美網女單冠軍之後，18日宣布她不會參加接下來的法國公開賽。她推文表示左大腿傷勢未癒，「很不幸我無法參加今年的法網，我的大腿依然痠痛，沒有足夠時間準備紅土，這兩個賽事對我來說太接近了，我祝福大會和其他球員一切順利。」

在美網之前的西南公開賽，大坂直美準決賽勝利但是拉傷左大腿，被迫放棄決賽。隨後開打的美網她還是能奪冠，兩個賽事加起來她寫下11連勝。

美網是硬地，法網是紅土，9月本來就是美網的季節，法網是因為新冠肺炎才從6月初移到9月27日舉行。大坂直美雖然厲害，但她的3座大滿貫單打金盃都是在硬地球場取得(澳網1次, 美網兩次)，她在法網紅土和溫網草地的最佳單打成績只有第3輪。

西南公開賽準決賽前，大坂直美一度因美國警察槍擊黑人事件打算罷賽，後來她在美網也戴著繡有受害黑人姓名的口罩。雖然因此遭受外界批評，大坂直美仍勇敢堅持行動，畢竟種族問題是美國陳年的爛帳，在四大公開賽中沒有比美網更適合做為抗議的舞台。

(中時新聞網)