警方在現場拉起封鎖線，調查案發原因。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市圓山兒童樂園舊址，18日上午驚傳一起自殘事件，民眾發現一名年約40歲的男子，竟持美工刀割腕自殘，遂緊急通知警消到場，目前救護人員已將人男子送往新光醫院搶救，警方正調查其身分及案發原因中。

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