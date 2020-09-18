北市兒童樂園舊址 男子持美工刀自殘 13:222020/09/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市兒童樂園舊址上午發生持刀自殘案件。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在現場拉起封鎖線，調查案發原因。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市圓山兒童樂園舊址，18日上午驚傳一起自殘事件，民眾發現一名年約40歲的男子，竟持美工刀割腕自殘，遂緊急通知警消到場，目前救護人員已將人男子送往新光醫院搶救，警方正調查其身分及案發原因中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #男子 #自殘 #美工刀 #舊址 #兒童樂園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市測速王 7個月進帳2千萬 04:102020/09/18 地方新聞 校園成熱點 北市少年涉毒增8成 04:102020/09/17 地方新聞 移動式機房 一卡皮箱行騙全台 04:102020/09/18 社會新聞 西施愛女遭絞死焚屍 悲父開庭求法官判死 16:492020/09/17 社會 北市圖電子書 上半年借閱增4成 04:102020/09/18 地方新聞 20萬陸製假MIT口罩 女辯做公益 04:102020/09/17 社會新聞 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 北市線上經貿拓銷團 創千萬美元潛在商機 04:102020/09/17 醫藥健康 北市今年推案量 可望創歷史新高 04:102020/09/18 財經要聞 《傳產》中小宅推波助瀾 北市今年推案量將創10年新高 11:082020/09/17 財經 社會熱門新聞 女保險業務為業績上床！一張沒賣 還被刷卡30萬、偷拍性愛片 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 新聞 空軍少將傳「我整夜沒睡，親一個來」性騷女部屬 判決降級懲戒 - 社會 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 全台最大兔樂園合法變非法 遭罰5萬歇業成首例 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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