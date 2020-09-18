汎德永業成為近期新股IPO大熱門，17日起開始競拍，底價168.22元，今（18）日興櫃股價最高來384元，拍中一張現賺逾20萬價差，再度吸引投資人瘋狂投標，但有部分民眾發現，進入證交所競拍系統卡卡的，對此券商表示，因競標民眾太踴躍、瞬間流量超載，導致網路系統變慢，建議競標者下午兩點前再重新下單。

汎德永業配合初次上市發行新股8,968張，其中6,457張採競價拍賣，17日至21日展開競價拍賣投標，競拍底價為168.22元，每標單最低為1張，並以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，23日開標，並保留897張（大約10%）由員工認購。

另外，剩下1,614張供投資人申購抽籤，於25日起開始申請，10月5日抽籤，預計10月12日正式掛牌上市。

投資人若於今天競拍下單不成功也別著急，只要在下周一（21日）下午2點前完成競標，交割戶頭要有足夠保證金扣款即可。

汎德永業資本額7.17億元，主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，已連續6年獲利逾一個股本，今年上半年再繳出好成績，上半年合併營收183億元，稅後淨利4.3億元，EPS為6.04元，年增48.77％。

(中時新聞網)