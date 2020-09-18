美國國務次卿柯拉克來台，蔡總統今晚在官邸設宴款待，有媒體報導總統是仿十九世紀美國「廚房內閣」的概念。台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，把宴請外賓和廚房內閣這兩個不相干的事情混為一談，扯太遠；柯拉克高調來訪，卻低調不進總統府，到底有什麼古怪？大家都很好奇。

游盈隆說，看這篇報導裡面引述所謂「黨政人士」的説法，也未免太可笑。其中特別是說「蔡總統彷十九世紀美國「廚房內閣」的概念宴請美國國務院次卿克拉奇一行人..」云云。

他說，坦白講，這實在是扯太遠，把宴請外賓和廚房內閣這兩個不相干的事情混為一談，還説是蔡英文總統的主意，如果是想突顯總統府主人的政治與歷史知識的廣度與深度，那肯定是適得其反。如果這只是幕僚突發奇想，那就更不宜扯到總統身上，以免貽笑大方。

他指出，「廚房內閣」主要是指美國總統制下的常見但特殊的現象，那就是，總統經常會找一些摰友、親信、僚屬或較親近的政府高層官員輕鬆聚會，閒聊時談論國家大事的非正式場合。概念上，廚房內閣有別於正式任命的內閣，而且廚房內閣也不一定在廚房或靠近廚房聚會。

他說，「廚房內閣」和在總統官邸宴請美方高層，彼此一點關係也没有。硬扯「厨房内閣」的概念就變成刻意賣弄，相當怪異。

他說，話說回來，蔡英文總統選擇在官邸宴請克拉奇本就沒有不妥，甚至是很好的安排。但，如果克拉奇白天去總統府拜會／晉見蔡總統，晚上再由總統在官邸安排較輕鬆的晚宴，賓主盡歡，更拉近台美雙方的距離，才是兩全其美的作法。奈何柯拉克此番高調來訪，卻又低調不進總統府，到底有什麼古怪？大家都很好奇。

(中時 )