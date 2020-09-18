警方上午11點在街頭查獲白色轎車。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市兩派人馬在網路互嗆「輸贏」，今天凌晨4時其中一派到大同路二段開槍攔車壓走1人，台南市警一分局獲報後啟動專案機制，上午11時在小東路、東光路口發現押人車輛，警方出動攻堅，救出遭挾持人質，逮捕李、羅、鄧3名嫌犯，詳細事發原因及相關案情正由警方偵辦中。

根據調查，兩派人馬疑因地盤區域挾怨，雙方在臉書社團互嗆，其中一派凌晨4時得知對方出沒在大同路二段，3人隨即駕白色轎車奔赴現場，開槍攔車，順利持槍押走李姓男子，路人目睹開槍押人畫面，趕緊報警。

警方4點多獲報後隨即啟動查緝機制，今天上午11時，警方在小東路、東光路掌握這輛押人白色轎車，警網上前攻堅，救出遭毆傷人質，逮補押人的3名嫌犯。

警方初步了解，雙方恩怨關係仍待釐清中，但兩方人馬是因為在網路互嗆結怨，被押走的男子在事發當下，被押走以後，李男一度被迫po一段影片「我跟我大哥在臉書上不禮貌行為，我跟大家道歉，臉上的傷是我自己造成。」目前全案仍待進一步釐清。

(中時 )