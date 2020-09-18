雪霸國家公園管理處辦理三六九山莊興建工程，將於9月24日舉辦將於招標說明會，並於10月6日上午9時截止投標，同日上午10時進行開標，歡迎優質施工團參加說明會，踴躍投標。
雪管處指出，因三六九山莊建物老舊、結構受損，將拆除重建，雪山為台灣第2高峰，雪山主峰為享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引國內外登山愛好者朝聖，而三六九山莊為登頂前最重要住宿點，期望在興建完成後，雪主線可成為國際級登山路線。
雪管處說明，工程位於3100公尺高山，工期為820日曆天，契約訂有15％預付款，材料運輸方式不限，可採用索道、齒合式單軌、人力、直昇機或其他方式，但得標廠商需提出材料運輸計畫，供監造單位及業主審核通過後施工。
雪管處表示，三六九山莊將建為2層樓建物，建築面積582.5平方公尺，樓地板面積867.34平方公尺，採購金額7000多萬元，以公開招標方式辦理，期待業界共同參與，讓三六九山莊的完成，提供國內外登山人士更優質環境。
(中時 )
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