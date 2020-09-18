台積電總裁魏哲家表示，不排除未來在高雄投資，高雄副市長羅達生18日對此表示，非常歡迎台積電來高雄投資，高市府將全力協助透過單一窗口加速處理。

羅達生指出，高雄市長陳其邁17日到行政院參加院會，還特地去拜會行政院副院長沈榮津，討論橋頭科學園區和亞洲新灣區AIoT（人工智慧物聯網）園區的進度。

羅達生表示，在橋頭科學園區開闢後，將結合路竹科學園區的華邦電子、楠梓加工出口區的日月光半導體、台南的科學園區，打造南部科技走廊，成為全世界最有價值的半導體產業聚落。

他說，陳其邁過去在行政院副院長任內，就十分熟悉產業趨勢，親自參與過產業政策的規劃，並且極力爭取先進半導體製程中心落腳在高雄，包括5G晶片設計或AIoT產業聚落等等。

羅達生指出，如果台積電有意願來高雄投資，會主動聯絡拜會業者，就後續落腳高雄的時程和細節進行討論。高市府也會積極協助廠商，透過單一窗口和重大投資小組，以最有效率的方式，協助廠商快速解決行政申請流程。

(工商 )