全家便利商店霜淇淋近來大玩配色，繼「澎湖仙人掌霜淇淋」、「青森蘋果霜淇淋」後，今（18）宣布再攜手知名手搖飲品牌「珍煮丹」聯名，將於9月20日起推出全新「泰泰厚奶霜淇淋」，並以橘色霜料搭配紫色餅皮，大膽使用配色玩出新視覺饗宴，不只口味創新，色系也十分吸睛。

全家今年陸續推出「澎湖仙人掌霜淇淋」、「青森蘋果霜淇淋」、「厚豆乳霜淇淋」，餅皮顏色都有別於以往，有綠色、蘋果色、黑色餅皮，跟霜淇淋呈現強烈對比，相當符合網路社群年代消費趨勢，食物不僅好吃也要好拍，也成功在網路上引發討論及拍照打卡熱潮！

全家表示，儘管時序進入秋天，但天氣仍炎熱，全家抓緊冰品旺季尾聲再推出「泰泰厚奶霜淇淋」，以珍煮丹熱銷前三名的飲品「泰泰奶茶」作為開發基礎，改良傳統泰式奶茶，加入煉乳做調和，讓整體風味更貼近台灣人喜好的口味。

因應新品上市，全家表示，「泰泰厚奶霜淇淋」每支售價39元，9/20～9/22將推出全家APP「隨買跨店取」快閃優惠，會員於活動期間內，可享2支59元優惠，會員每日限購一組。

此外，全家也瞄準甜點飲料化風潮，推出全新「蘋果派酷繽沙」，以消費者喜愛的甜點蘋果派結合冰品，開發出新的冰沙口感。全家表示，「蘋果派酷繽沙」下層是以牛奶糖醬為基底，中間為微酸感的蘋果冰沙和蘋果丁醬，最上層則撒上蓮花餅乾顆粒，讓飲料呈現多層次口感。

因應新品上市，全家表示，「蘋果派酷繽沙」每杯售價60元，將於9/23～9/25推出全家APP「隨買跨店取」優惠，會員於活動期間內即可享4杯199元優惠，會員每日限購一組；另外，同樣可將酷繽沙搭配霜淇淋，組成網友喜愛的無敵霜沙，售價69元。

(工商 )