由於中印邊境糾紛近期再起，讓印度國內反陸民族情緒上漲。對此，環球時報總編胡錫進17日表示，中印邊境在6月爆發流血衝突中，「解放軍陣亡的人數遠低於印度軍方」，不過由於中方先前對於解放軍的傷亡細節並未多加透露，僅有印媒稱有解放軍陣亡，胡錫進的說法反而意外證實先前傳聞為真。

環球時報總編胡錫進首次透露今年6月中印於加勒萬河谷衝突中，「中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數」，意外證實解放軍確實有人陣亡。圖為加勒萬河谷。（美聯社）

據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）6月報導指出，中印邊防部隊6月15日晚在東拉達克加萬谷爆發流血衝突，造成20名印度官兵喪生，約43名解放軍死亡或重傷，為兩國45年來最嚴重軍事衝突。不過，中方對於解放軍的傷亡細節不願對此多透露細節，但報導引述印度內閣的高層官員談話指出，其實布署於拉達克東部營區的解放軍營長與副營長都陣亡了。

然而，由於近期中印邊境再傳緊張，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）15日在國會表示，印軍在6月15日加勒萬河谷衝突事件給中方造成重大人員傷亡，讓胡錫進反嗆他是「對印度民族主義勢力的鼓舞」，故要揭穿他。他表示，在那場嚴重肢體衝突中，「中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數」。

胡錫進指出，由於印軍先行越界，佔領高地並居高臨下向解放軍扔石頭，但在解放軍衝上高地並趕走印軍後，目前已在多個地點形成對峙優勢，而印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的，「當然了，即使中方有一名軍人犧牲，也是重大人員損失」。不過，胡錫進雖然首度證實有解放軍陣亡，但他沒有說明具體傷亡數字。

(中時新聞網)