台中市府表示，酒駕沒有法律假期，取締勤務全天不間斷，酒駕者別心存僥倖。（盧金足攝）

民進黨台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻18日抨擊，今年1至7月台中市酒駕死亡件數為六都最高，還是唯一每個月份都有因酒駕釀成車禍死亡的城市，要求市府認真看待酒駕問題，不要讓悲劇不斷上演。市府表示，酒駕沒有法律假期，取締勤務全天不間斷，酒駕者別心存僥倖。

賴佳微指出，台中市屢傳酒駕死亡車禍，調閱警政署最新數據顯示，台中市今年1到7月因酒駕肇事死亡的人數居然是六都最高，市民憂心酒駕數字居高不下，嚴重影響用路人安全。

江肇國說，這兩天台中就又發生兩起酒駕事故，要求市府更嚴正看待，台中市警察酒駕勤務密度已經很高，但在高密度攔查下還是有民眾心存僥倖，顯見酒駕不能只依賴警察單位，市府應邀集各局處共同思考更多防制作為，例如在飲酒場合辦理宣導等，不要再讓酒駕一再奪走市民生命。

周永鴻表示，他多次要求市府提出具體完整的改善方案，但遺憾台中市今年前七個月的酒駕肇事死亡仍居六都第一，希望市府多管齊下，從酒駕零容忍與代駕宣導和強力執法著手，拿出魄力與具體作為改善。

台中市酒駕問題嚴重，議員呼籲市府在持續在各式飲酒場所宣導酒駕零容忍，告知民眾酒後應找代駕的觀念，也提醒同行乘客若坐酒後駕駛人的車輛也會有連坐罰。

(中時 )