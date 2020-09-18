開議首日! 萊豬進口攻防蘇揆進立院報告

行政院長蘇貞昌今赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」專案報告，國民黨團總召林為洲、藍委鄭麗文等人，搬出過往民進黨反對美國萊豬資料打臉蘇貞昌，其中，鄭麗文質詢時，藍委聚集在議場內，拍桌高喊「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」，蘇貞昌不為所動，僅微笑未答覆；陳吉仲一度想要回應，但一旁的蘇貞昌把陳吉仲麥克風壓下，並用台語對陳吉仲說「別講讓她講」。

針對蔡政府聲稱，馬政府開放美牛進口8年都沒事，鄭麗文痛批是鬼話連篇，還說鬼月已經結束，希望說人話，不要誤導民眾。鄭麗文說，當初開放美牛進口，堅持牛豬分離，原因在於台灣養豬戶、養牛少，且開放30月齡以下小牛代謝較快，內臟等高風險都沒進口，這次美豬檔不住就算了，連內臟也都檔不住。

鄭麗文說，當初民進黨在野時反對美豬進口多少次，就連2016年民進黨執政後還是反對，綠營執政縣市紛紛訂自治條例堅持瘦肉精零檢出，陳吉仲主委2013年也是反對開放含萊劑美豬進口，現在完全變了，難道有失憶症，可以這樣前後不一嗎？政府開放美豬到底換到什麼，要求蘇貞昌道歉。

鄭麗文質疑，當初陳吉仲稱打死都會擋，現在因素都沒改變，立場卻大轉彎，甚至還說內臟進口僅1％，實在聽不下，政府還說美豬僅2成含有萊克多巴胺，是否2成含有萊劑的美豬銷往台灣。

鄭麗文質詢時間結束前，國民黨團總召林為洲帶領藍委在議場內高呼，「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」，只見兩人不為所動，多位藍委則是手拍桌子鼓譟，主持議事的立法院長游錫堃一度出聲要求請大家尊重質詢，最終因質詢時間到，蘇貞昌及陳吉仲未道歉就下台。

(中時 )